الممثل الاممي لتحالف الحضارات :انتهاك الكتب الدينية المقدسة هو تعبير عن الازدراء والكراهية

أدان الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، تدنيس القرآن الكريم في السويد، والانتهاك المتكرر بما في ذلك حادثة الحرق الاخيرة في العاصمة ستوكهولم .

وأشار الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، إلى بيانه في 15 تموز 2023، والذي أكد فيه مجدداً أن " انتهاك الكتب الدينية المقدسة ليس حرية تعبير بل تعبير عن الازدراء والكراهية الدينية "

كما أدان الممثل السامي أعمال العنف واقتحام السفارة السويدية في بغداد ، مجددا التأكيد على أن " تدنيس الكتب الدينية والأماكن الدينية المقدسة هو عمل غير محترم واستفزازي ، وغالباً ما تؤدي مثل هذه الأعمال إلى إثارة الفتنة والتحريض على العنف"، مشدّدا على أن " العنف ليس رداً مناسباً على الإطلاق على الاستفزاز " ، مضيفاً أن " حرية التجمع هي حقّ أساسي من حقوق الإنسان ".

وفي هذا السياق، أشار الممثل السامي إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الأماكن الدينية بقيادة تحالف الأمم المتحدة للحضارات والتي تدعو إلى تعزيز التعددية الدينية والاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية