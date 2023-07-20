أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستقالة من منصبه قبل فوات الأوان، معتبرا أن الوضع الحالي "على المحك".

وعبّر سوسكين عبر قناته في "يوتيوب" عن اعتقاده بأن زيلينسكي لا يمكنه ضمان أي نصر عسكري لأوكرانيا، فضلا عن عجزه عن ضمان عضوية كييف في الناتو ومسألة تزويدها بالأسلحة، كما أكد أن البلاد غارقة في الديون.

ويرى سوسكين أن الرئيس الأوكراني وحزب "خادم الشعب"، الذي ينتمي إليه، غير قادرين على فعل أي شيء في هذا الصدد، مؤكدا أنه من الضروري "إعادة التشغيل أو الإقلاع" في أسرع وقت ممكن.

وصرح سوسكين في وقت سابق، بأن حربا أهلية خفية قد بدأت تلوح في الأفق الأوكراني، موضحا أن سبب الصراع المتصاعد داخل المجتمع الأوكراني يعود لما يسمى بالتعبئة الهائلة الكبيرة للرجال المتواجدين على أراضي البلاد.

وفي وقت سابق، أكد الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، أن الرئيس زيلينسكي، دمّر بلاده لأنه اتبع الغرب، ولم يستمع لنصيحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطبيق اتفاقيات مينسك.