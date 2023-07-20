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"واشنطن بوست" تكشف معاناة حقيقية لقوات كييف مع عربات "برادلي" المدمَّرة


نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في قوات كييف الافتقار الشديد لقطع غيار عربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، مؤكدة أن الحصول عليها يتطلب توجيه طلب للقيادة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على قطع الغيار المطلوبة يستوجب تقديم طلب رسمي إلى القيادة العليا، التي تقول إن لديها كميات محدودة.

من جهته، ذكر مسؤول أمريكي للصحيفة أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، مرجحا أن يكون سبب المشكلة في سلسلة التوريدات على الجانب الأوكراني.

وأورد مقال الصحيفة أيضا أن معظم سيارات "برادلي" المدمرة، التي شاهدها الصحفيون قد تم تفجيرها بواسطة الألغام.

 

بدوره، أكد متحدث باسم البنتاغون أن حوالي 12 مركبة من عربات المشاة القتالية قد دمرت، فضلا عن أن العشرات منها تضررت بدرجات متفاوتة.

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"واشنطن بوست" تكشف معاناة حقيقية لقوات كييف مع عربات "برادلي" المدمَّرة
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