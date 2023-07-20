بعد أزمة المتطرف المجرم موميكا.. مذكرة قبض تركية بحق \"راسموس بالودان\" لإحراقه القرآن

أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، قرارا يقضي بإلقاء القبض على زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأطلقت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقًا بحق بالودان بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس"، وطلبت من محكمة الصلح والجزاء الثامنة في أنقرة "القبض عليه لاستجوابه".

وعليه، أصدرت المحكمة قرار إلقاء قبض بحق بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يأتي ذلك بعد، اقتحم مئات المحتجين العراقيين السفارة السويدية في وسط بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس، 20 يوليو/تموز 2023، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق "متوقع" لنسخة من المصحف في السويد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

حيث سمحت الشرطة السويدية، أمس الأربعاء 19 يوليو/تموز، بتنظيم تجمُّع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، الخميس، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، مع العلم أن منظم التجمع هو ذاته اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أساء للمصحف تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.