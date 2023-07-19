روسيا تعلن تدمير مطاراً حربياً في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تدمير مطاراً حربياً ومنشآت عسكرية في أوكرانيا.

وذكر بيان للوزارة،: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد".

وأشارت إلى أن "وحدات من مجموعة قوات الغرب الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول خط الجبهة".

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية، وفق البيان، "وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية بيشانوي، في مقاطعة خاركوف".