ترامب يعلن انه يواجه خطر الاعتقال بشأن قضية اقتحام مبنى الكابيتول

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تلقيه إشعارا من وزارة العدل، تفيد بأنه مشتبه به في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، وسيتم توقيفه والتحقيق معه بهذه القضية.

وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" اليوم الثلاثاء: "أرسل محامي وزارة العدل جاك سميث خطابا يفيد بأنني مشتبه به في قضية 6 يناير، ويمنحني أربعة أيام لإخطار هيئة المحلفين الكبرى [باستلام الخطاب]، وهو ما يعني دائما التوقيف والاتهام".

وفي ايار الماضي، حُكم على قائد ميليشيا أمريكية يمينية متطرفة، يدعى ستيوارت ردوس، بالسجن 18 عاما بتهمة إثارة "الفتنة" في عقوبة صادرة تعتبر الأشد إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بحق ريتشارد بارنيت الذي قام بوضع قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي.

يذكر أنه في 6 كانون الثاني 2021، اقتحم بارنيت مع الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من تكريس هزيمة الرئيس الجمهوري بولاية ثانية والمصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.