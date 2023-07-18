الرئيس التركي يصل الى الدوحة في ثاني محطة خلال جولته الخليجية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويرافق الرئيس التركي في جولته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائيا بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وصل الى مدينة جدة عصر امس الاثنين على رأس وفد رسمي في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات