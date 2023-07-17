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أول تعليق أمريكي على وقف روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية


أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن تعليق روسي لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج في بيان "نحث حكومة روسيا على التراجع فورا عن قرارها".

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن "إنهاء روسيا اتفاقا يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "عمل وحشي".

وأضافت للصحفيين: "روسيا وجهت ضربة أخرى للفئات الأكثر ضعفا في العالم، وهذه المرة بتعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود. هذا حقا عمل آخر من أعمال الوحشية".

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