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موقع عسكري يكشف عن ضربة روسية قوية لقوات أوكرانية


أعلن موقع "فايينايا خرونيكا" العسكري، أنه تم توجيه ضربة روسية قوية لقوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وقال الموقع: "وفقا للبيانات الأولية، تم تنفيذ الضربة على أهداف للقوات الأوكرانية في بيريسلاف".

وتحدث الموقع نفسه في وقت سابق عن غارات جوية شنتها القوات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأكد شويغو أن "القوات الأوكرانية لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات خلال الهجوم المضاد"، كما تواصل القوات الروسية ضرب احتياطيات القوات الأوكرانية، والمعدات القادمة من الغرب بأسلحة عالية الدقة، مما يقلل من إمكاناتها الهجومية.

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موقع عسكري يكشف عن ضربة روسية قوية لقوات أوكرانية
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