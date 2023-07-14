الصين.. إعدام مربية في دار حضانة قامت بتسميم 25 طفلا

قالت محكمة في وسط الصين إنه تم إعدام معلمة روضة أطفال قامت بتسميم 25 من طلابها، مما أسفر عن مقتل واحد منهم.

وأدينت وانغ يون (40 عاما) بوضع نتريت الصوديوم السام في العصيدة المقدمة للأطفال في حضانة Mengmeng Pre-school Education في 27 مارس 2019، بعد مشادة مع زميل حول "إدارة الطلاب".

وفي حين تعافى كافة الطلاب، توفي واحد منهم بعد 10 أشهر من العلاج بسبب فشل في العديد من الأعضاء.

وكانت وانغ قد سممت زوجها سابقا بنفس المادة التي تم شراؤها عبر الإنترنت قبل عامين، وقد تمكن من النجاة.

وبينما تم تقديم دافع وانغ على أنه انتقام، لم يكن واضحا ما إذا كانت تنوي قتل زوجها والطلاب أم مجرد إصابتهم بالمرض.

وقد حكم عليها في البداية بالسجن تسعة أشهر بتهمة الأذى المتعمد، لكن تم تحويل الحكم لاحقا إلى الإعدام. وبعد أن رفضت المحكمة استئناف وانغ، تم اقتيادها إلى ساحة الإعدام وتنفيذ الحكم بحقها مساء يوم أمس الخميس.