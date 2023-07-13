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ترامب يشكك برواية المخابرات الأمريكية حول "كوكايين" البيت الأبيض


أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته في أن المخابرات تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض في يوليو/ تموز، على الرغم من التصريحات الأخيرة لها بأنها فشلت في معرفة كيف ظهرت المادة المخدرة في المقر الرئاسي.

وكتب ترامب عبر صفحته على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية، معلقاً على نهاية تحقيق الخدمة السرية في المخدر الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض: "إنهم يعرفون الإجابة، تمامًا مثل أي شيء آخر".

وشكك الرئيس السابق في حقيقة أنه على الرغم من كل الكاميرات و"أعظم جامعي أدلة البحث الجنائي في أي مكان في العالم"، فإن جهاز المخابرات الأمريكي "ببساطة لم يتمكن من معرفة" من ترك المخدر في البيت الأبيض.

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله".

وأكد في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".

 

وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".

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ترامب يشكك برواية المخابرات الأمريكية حول "كوكايين" البيت الأبيض
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