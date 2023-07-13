ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن "ضربة" وجهتها روسيا لـ"الناتو"

أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن روسيا نجحت في منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال على الهواء في قناة "US Tour of Duty" على "يوتيوب": "تمكنت روسيا من وقف توسع الناتو في أوكرانيا. إن أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في الحلف".

كما أوضح الخبير سبب قيام تركيا بتقديم تنازلات، وموافقتها على عضوية السويد في الكتلة العسكرية السياسية، وقال: "في قمة فيلنيوس، كان الناتو يحاول يائسًا إثبات أن روسيا لا تستطيع وقف توسع الحلف، لهذا السبب يتعين على الدول الأعضاء في الكتلة قبول السويد في صفوفها، لأن عضوية أوكرانيا غير واردة".

وأضاف ريتر: "لقد استغل أردوغان هذا الوضع اليائس. أعتقد أنه في المقابل سيحصل على طائرات "إف-16" جديدة من الولايات المتحدة، وسيحصل على تنازلات اقتصادية من السويد وأكثر من ذلك بكثير".