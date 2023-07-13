الصفحة الدولية

بايدن يؤكد خسارة بوتين الحرب مع أوكرانيا ويحذر رئيس "فاغنر"


اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وذهب بايدن إلى أنه "لا يرى احتمالا لاستخدام روسيا السلاح النووي، على خلفية الأزمة الأوكرانية".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي مع نظيره الفنلندي: "لا أرى احتمالا حقيقيا لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة".

وتوقع الرئيس الأميركي أن "يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب".

وتابع: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وذكر بايدن أن "أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مضيفا أن "الرئيس الروسي بوتين "سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب".

وأوضح أن "روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات".

وأضاف بايدن: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب"، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووصف الرئيس الأميركي القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها "مثمرة للغاية"، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو بما في ذلك فنلندا.

وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة".

وحذر بايدن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وعلق بايدن: "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن يؤكد خسارة بوتين الحرب مع أوكرانيا ويحذر رئيس "فاغنر"
عابر للقارات.. مجموعة السبع تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
بوتين: تعلمنا الدرس.. روسيا لن تستسلم وستمضي قدما بطريقتها الخاصة
اليوم.. ملف صاروخ كوريا الشمالية الـ"باليستي" على طاولة مجلس الأمن
تفاصيل اختراق "صيني" لحسابات حساسة في واشنطن
ماكرون يؤكد استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا ويصف روسيا بـ "الضعيفة"
السودان.. تطورات جديدة تخص مناطق في الخرطوم
البيت الأبيض يكشف عن اختراق حسابات الحكومة الاتحادية
موسكو تؤكد: الناتو وروسيا على شفا الحرب
كوريا الشمالية.. الكشف عن اطلاق صاروخ عابر للقارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك