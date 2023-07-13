بايدن يؤكد خسارة بوتين الحرب مع أوكرانيا ويحذر رئيس "فاغنر"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وذهب بايدن إلى أنه "لا يرى احتمالا لاستخدام روسيا السلاح النووي، على خلفية الأزمة الأوكرانية".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي مع نظيره الفنلندي: "لا أرى احتمالا حقيقيا لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة".

وتوقع الرئيس الأميركي أن "يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب".

وتابع: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وذكر بايدن أن "أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مضيفا أن "الرئيس الروسي بوتين "سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب".

وأوضح أن "روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات".

وأضاف بايدن: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب"، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووصف الرئيس الأميركي القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها "مثمرة للغاية"، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو بما في ذلك فنلندا.

وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة".

وحذر بايدن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وعلق بايدن: "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".