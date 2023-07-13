اليوم.. ملف صاروخ كوريا الشمالية الـ"باليستي" على طاولة مجلس الأمن

أكدت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا أن المجلس سيعقد اجتماعا علنيا اليوم الخميس لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
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