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البيت الأبيض يكشف عن اختراق حسابات الحكومة الاتحادية


أعلن البيت الأبيض، امس الأربعاء، عن اكتشاف اختراق لحسابات الحكومة الاتحادية، موضحا انه تمت معالجة الامر بسرعة عالية.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، خلال مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ أمريكا"، الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي"، إن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة كبيرة اختراقًا أعلنته شركة مايكروسوفت بحسابات الحكومة الاتحادية، وتمكنت من منع وقوع المزيد من الاختراقات".

واضاف: "اكتشفناها بسرعة كبيرة، وتمكنا من منع المزيد من الاختراقات.. لا يزال التحقيق جاريًا بهذا الشأن".

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