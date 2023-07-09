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بايدن: الرئيس الصيني يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانتها المتصدرة عسكريا واقتصاديا


قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد أن بناء اتصالات عمل مع الصين ممكن، معتبرا أنها ستفيد البلدين في المستقبل.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت اليوم الأحد "أعتقد أن هناك طريقة لحل (الصعوبات بين البلدين) وبناء علاقة مع الصين تفيد كلا البلدين".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عسكرية واقتصادية متصدرة في العالم.

وقال بايدن "أنا متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية".

وأضاف أيضا أنه لا يرى من جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة، أو طموحات لتوسيع أراضيها.

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