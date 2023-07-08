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الكرملين: عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك لشروط الاتفاق من قبل أنقرة وكييف


أعلن الكرملين أن عودة زعماء جماعة "آزوف" الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا، يعد انتهاكا لبنود الاتفاقيات القائمة، مؤكدا أن شروط العودة قد انتهكت من الجانبين التركي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "وفقا لبنود الاتفاقيات، كان من المفترض أن يبقى قادة جماعة "آزوف" النازية المتطرفة في تركيا حتى نهاية الصراع". وأكد المتحدث أن "أنقرة وكييف انتهكتا الاتفاقية".

وأشار بيسكوف إلى أنه روسيا لم تبلغ بشأن نقل المسلحين.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، في سبتمبر من العام الماضي، إنه بعد تبادل الأسرى مع كييف، تم الإفراج عن 56 شخصا، منهم 55 من العسكريين، حيث أن "خمسة منهم من دونباس والباقي من القوات الروسية". وتم تسليم 215 شخصا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.

وأعلن أردوغان من جانبه عن عملية التبادل، حيث كتبت صحيفة "حريت" في يناير الماضي، نقلا عن مصادر، أن مسلحي "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو الأمر الذي أصرت عليه روسيا وفقا للاتفاقيات.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه عاد إلى أوكرانيا بصحبة خمسة من قادة فوج "آزوف" الذين كانوا في تركيا.

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