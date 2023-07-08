عضو كونغرس: تسليم القنابل العنقودية يثبت أن الولايات المتحدة لا تنشد السلام

قال النائب الجمهوري بول جوسار إن توريد الذخائر العنقودية الأمريكية لأوكرانيا يمثل خطوة أخرى نحو التصعيد، ما يدل على أن الإدارة الحالية لا تريد السلام.

وصرح جوسار لوكالة ريا نوفوستي بالقول "لا أحد في إدارة الرئيس جو بايدن أو في الناتو يبحث عن السلام".

وأضاف أن "الهجوم المضاد الذي طال انتظاره" لم يحقق شيئا لأوكرانيا، التي واجهت تصديا قويا من القوات الروسية.

وقال جوسار "إن الكثيرين ما زالوا يموتون"، مستنكرا الصراع الدائر وقرار الولايات المتحدة بنقل الذخائر العنقودية إلى كييف، ما "سيؤدي إلى مزيد من التصعيد"، كما أكد. وأضاف المتحدث "مازلت أدعو إلى محادثات سلام".

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا، إدراج الذخائر العنقودية في حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، حيث اعتبر نائب وزير الدفاع الأميركي، كولين كول، أن هذه الخطوة لا تنتهك قيود الكونغرس.