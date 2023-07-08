مدفيديف حول الذخائر العنقودية لكييف: "ربما قرر بايدن الرحيل وأخذ نصف البشرية معه"

ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائرعنقودية، وشجب "بايدن الخرف النعسان" الذي كشف عن رفضه تقديم ضمانات لروسيا بعدم انضمام أوكرانيا للناتو.

وكتب مدفيديف على تلغرام: "قال بايدن الخرف النعسان إنه قبل عامين في جنيف رفض تقديم ضمانات للرئيس الروسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس.. بعد ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمر اقتصاد أوروبا. ومن ثم سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا مطلقا العنان لنزاع طويل وخطير للغاية مع روسيا.. الآن، بعد أن استنفد بايدن جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف ما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتابع مدفيديف متسائلا: "لماذا يفعل بايدن ذلك؟ هذا مصير أي زعيم أمريكي".

ووصف مدفيديف بايدن بأنه "عجوز مريض يعاني من الخرف الشديد ويبدو أنه لا يعي ما يفعله.. ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات الرحيل بشكل جميل، واستفزاز هرمجدون نووي يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".