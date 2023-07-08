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أول تعليق رسمي من روسيا على إعلان واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية المحظورة


أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية أعلنتا عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث ستتضمن ذخائر عنقودية لصالح قطع المدفعية، وعشرات المركبات المدرعة.

وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، أن هذا الأمر يؤكد أن مهمة القوات الأوكرانية تتمثل في قتل أكبر عدد من المدنيين.

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أول تعليق رسمي من روسيا على إعلان واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية المحظورة
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