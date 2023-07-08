مدير "توتال إنرجي": الغاز قد ينفد من أوروبا في الشتاء المقبل

لم يستبعد المدير العام للمجموعة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، باتريك بوياني، احتمال نفاد الغاز من أوروبا في الشتاء المقبل، مشددا على ضعف قدرات التخزين وتكاليف الواردات.

وقال بوياني خلال طاولة مستديرة في منتدى اقتصادي في إيكس-آن-بروفانس بجنوب فرنسا "من ناحية الغاز، نعم، ستكون المخزونات ممتلئة" في أكتوبر، لكن "في حال كان الشتاء باردا في أوروبا، لن تكفي قدرات تخزين القارة للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم"، مثلما أكد.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الأوروبيين سيعانون من نقص الغاز، لكن الواردات اللازمة لتلبية الطلب ستكون عالية الكلفة، مثلما حذر باتريك بوياني.

وأضاف المصدر نفسه بالقول "لا تسري الأسعار الخاصة على سوق العرض والطلب".

وبات الأوروبيون يعتمدون كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ قطع الإمدادات الروسية، حيث أصبحوا يعتمدون أيضا على تطور السياق السياسي في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

وحذر بوياني من أنه في حال قرر الجمهوريون المعارضون للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، "وقف صادرات (الغاز الطبيعي المسال)، هناك خطر يتعلق بالنظام".