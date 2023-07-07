الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة محملة بـ900 طن من الوقود المهرب


أفاد تقرير لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم الجمعة، أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة تحمل 900 طن متري من الوقود المهرب وطاقماً من 12 فرداً بناء على أمر محكمة.

وأفادت الوكالة من ميناء بندر عباس بجنوب إيران بأنّ “سفن دورية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج أوقفت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم”.

ولم تُقدَّم تفاصيل أخرى عن الناقلة.

وكانت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية الرسمية (إرنا)، قد ذكرت، أمس الخميس، أنّ طهران حصلت على أمر قضائي لاحتجاز الناقلة ريتشموند فوياغر بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان.

ونقلت الشبكة عن تقرير لمركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران أنّ ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها ريتشموند فوياغر اصطدمت بسفينة إيرانية تقل سبعة من أفراد الطاقم، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة.

وأعلنت البحرية الأميركية أنّ إيران حاولت السيطرة على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، صباح الأربعاء، وأطلقت النار نحو واحدة منهما.

وقالت البحرية الأميركية إنّ سفن البحرية الإيرانية في الحالتين تراجعت بعد استجابة البحرية الأميركية، واستمرت الناقلتان التجاريتان في رحلتيهما بعدها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة محملة بـ900 طن من الوقود المهرب
زيلينسكي يندد بغياب الموقف الموحد داخل "الناتو": يخدم روسيا
الخارجية الايرانية: علاقتنا مع روسيا ليست ضد أي طرف
روسيا ترد على تقارير المحادثات السرية مع واشنطن: كاذبة ومزيفة
إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي
روسيا تطرد دبلوماسيين فنلنديين
الفدرالي الأمريكي يتوقع بدء الركود العام الجاري
أحدهما استخدام السلاح النووي.. ميدفيديف يطرح خيارين لإنهاء الحرب بأوكرانيا
الصين تلغي زيارة مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية الى بكين
بعد حرق المصحف.. تركيا تشكك في مصداقية السويد للانضمام "للناتو"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك