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زيلينسكي يندد بغياب الموقف الموحد داخل "الناتو": يخدم روسيا


ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بغياب موقف موحد داخل حلف الأطلسي حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذرا من أن هذا يشكل "تهديدا" للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى سلوفاكيا "أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف"، مضيفا أن "هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره".

كما أكد "نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته".وأضاف أن "روسيا تعول على "ضعف الحلف وانقسامه" وهو ما "لا يمكن السماح به".

كذلك طالب "ببرامج مساعدة عسكرية جديدة ل‍أوكرانيا"، مضيفا "ليس مجرد وعود بل استحقاقات زمنية محددة".

وقبل أيام من قمة حلف الأطلسي، الثلاثاء والأربعاء، في فيلنيوس، طالب بـ"ضمانات أمنية ل‍أوكرانيا".

وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن "قادة دول الناتو الـ31 سيعيدون التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وسيتحدون حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها"، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.

ويعمل الحلفاء على تحديد موقف مشترك حول الضمانات الأمنية التي ينبغي إعطاؤها ل‍كييف ودعوة أوكرانيا للانضمام مستقبلا إلى الحلف.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اتخاذ "القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في الحلف الأطلسي، في وقت تعرقل أنقرة انضمام هذا البلد إلى الناتو منذ أيار/مايو 2022 لاتهامه بإيواء مقاتلين أكراد على أراضيه.

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