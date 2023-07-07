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الخارجية الايرانية: علاقتنا مع روسيا ليست ضد أي طرف


اكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن علاقة طهران وموسكو ليست ضد أي طرف.

وأكد خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نقلتها وكالة "إرنا"، أن "الإيرانيين لا يصطفون مع أي طرف من أطراف الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا " منذ بداية تلك الأزمة، قمنا بدعوة الطرفين إلى السلام والتفاوض والاتفاق من خلال التفاوض والدبلوماسية".

وشدد عبد اللهيان أن "الأزمة في أوكرانيا لن يكون لها حل سوى التفاوض والاتفاق، مرحبا بمبادرة الصين لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ويرى عبد اللهيان أن "توسع حلف "الناتو" نحو الشرق ونحو روسيا يعتبر أحد الجذور الرئيسية للأزمة الأوكرانية".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لإيران بتقديمها طائرات مسيرة ل‍روسيا لاستخدامها في الأزمة ضد أوكرانيا، جدد عبد اللهيان رفض "بلاده لتلك الاتهامات" مشيرا إلى أن "إيران "قدمت اقتراحا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا".

وشدد على أن "الأزمة في أوكرانيا لن يكون لها حل سوى عن طريق التفاوض والاتفاق، مرحبا بمبادرة الصين لتحقيق السلام في أوكرانيا".

وكانت تقارير غربية قد اتهمت إيران بإرسال طائرات مسيرة ل‍روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما نفته طهران.

وتؤكد إيران أنها لم "تقدم أبدا أسلحة إلى أطراف الأزمة"، لافتة إلى أنها "دأبت على دعم السلام والإنهاء الفوري للأزمة الأوكرانية".

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