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روسيا ترد على تقارير المحادثات السرية مع واشنطن: كاذبة ومزيفة


نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن محادثات سرية لمسؤولين أمريكيين سابقين مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، ووصفت التقارير بأنها "كاذبة ومزيفة".

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "هذه معلومات كاذبة ومزيفة نشرت في وسائل الإعلام الغربية".

ويأتي النفي الروسي فيما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن "مسؤولين سابقين كبارا في الأمن القومي الأمريكي أجروا مباحثات سرية مع نظراء لهم من روسيا، بشكل سري، في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا".

وأوضح المصدر أن "المسؤولين الروس الكبار الذين التقوا نظراءهم الأمريكيين "مقربون من الكرملين"، وهو ما يظهر أن المباحثات جرت على مستوى عال".

وتحاول المباحثات السرية التي لم يجرِ الإعلان عنها بشكل رسمي إيجاد أرضية ملائمة للبدء في مفاوضات بين كييف وموسكو.

وتردت العلاقات بشكل كبير بين واشنطن وموسكو، منذ أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.

ورغم انحسار التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن القوتين النوويتين تحرصان على إبقاء قنوات للتواصل من أجل تفادي الاصطدام.

وأشارت الشبكة إلى "لقاء عقده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، بنيويورك، لعدة ساعات مع أربعة مسؤولين أميركيين سابقين".

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