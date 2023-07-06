إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي

كشف مركز الإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوب إيران، اليوم الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط تحمل علم الباهاما، بعد إصابة 5 بحارة إيرانيين نتيجة اصطدام الناقلة بسفينة إيرانية في مياه الخليج.

وقال المركز في بيان: "ناقلة نفط تسمى "ريتشموند" وتحمل علم بنما اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى جرح أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية".

واضاف: "السلطات القضائية في محافظة هرمزغان أصدرت صباح اليوم حكماً قضائياً باحتجاز الناقلة بعد التجاوز الذي قامت به في مياه الخليج".

وأكد البيان أن "البحرية الإيرانية قامت بالتحرك على الفور لتنفيذ الحكم بعد تحديد موقع الناقلة التي توجهت إلى المياه الإقليمية العمانية وتم احتجازها هناك".