أحدهما استخدام السلاح النووي.. ميدفيديف يطرح خيارين لإنهاء الحرب بأوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن إنهاء أي حرب بسرعة ممكن عبر خيارين هما: اتفاقية سلام أو استخدام الأسلحة النووية.

وقال ميدفيديف في فيديو نشره على قناة بتطبيق "تليغرام": "يمكن إنهاء أي حرب، حتى الحرب العالمية بسرعة: إما باتفاقية سلام، أما بفعل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية. الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني".

ويشير ميدفيديف بحديثه إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب.

ودأب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ شباط 2022.

لكن رغم لغة التهديد التي طغت على فيديو المسؤول الروسي، إلا أنه فتح نافذة أمام الحل السلمي مع الغرب.

وقال ميدفيديف إن "الحملة العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تنتهي عندما يتوقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة".