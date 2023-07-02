صواريخ روسية تدمر قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب"، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة "الجنوب" ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك.

وقال أستافييف: "تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات "تورنادو-إس" وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضا بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.

وكان الجيش الروسي، قد استهدف، البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد.

وكتب فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أمس الاثنين: "أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد يتم قصف البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود والتي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، بشكل مكثف".

كما أكد رئيس بلدية بافلوغراد أناتولي فيرشينا المعلومات المتعلقة بالانفجارات في المدينة، لكنه لم يخض في التفاصيل. ويضيف أن حريقا اندلع في القرية.