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مرتزقة أمريكيون يدلون بشهاداتهم حول "جحيم أوكرانيا" و"فضائح" جيشها


أبلغ المرتزقة الأمريكيون، الذين قاتلوا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، الصحافة الغربية عن الوضع الصعب في الجبهة والمعارك الشرسة.

وبحسب العسكري ديفيد برامليت، الذي يحمل لقب "بام"، فإن "الصراع الأوكراني أسوأ بكثير من الحرب في العراق وأفغانستان اللتين شارك فيهما هو الآخر".

حيث يقول أسوأ يوم في أفغانستان والعراق يعتبر يوما هادئا في أوكرانيا.

واعترف المرتزق بأنه "فوجئ بمستوى التدريب المنخفض لمعظم العسكريين الأوكرانيين".

 

وشارك أوفنبيكر، وهو أحد أفراد مشاة البحرية، الذي انضم قبل عدة سنوات إلى ما يسمى بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، انطباعاته عما كان يحدث في الجبهة.

وقال هذه هي حربي الثالثة، وهي الأسوأ إلى حد بعيد، تسحقنا المدفعية والدبابات وبالقرب منا، على بعد نحو 300 متر، أسقطت طائرة قنبلة، إنه أمر مرعب فحسب؟

وأضاف أوفنبيكر أنه "نظرًا لتجربته في أوكرانيا، فقد ثنى أصدقاءه عن الانضمام إلى المرتزقة، الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

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