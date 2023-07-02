الصفحة الدولية

الحرس الثوري: وجهنا 6 صفعات لأمريكا في الخليج ودمرنا عددا من معداتها العسكرية


قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن طهران وجهت 6 صفعات للأمريكيين في الخليج، حيث تم تدمير عدد من معداتهم العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال تنكسيري إن "بحرية الحرس الثوري قدمت أكثر من 800 شهيد في الدفاع عن الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم "وجهوا ضربة قوية للاستكبار الأمريكي".

وتابع: "شهدت منطقة الخليج توجيه الحرس الثوري 6 صفعات للأمريكيين في الخليج تضمنت تدمير العديد من عتادهم العسكري"، مشيرا إلى أن "الشباب الإيراني يجب أن يدرك هذه الإنجازات".

 

وأوضح تنكسيري: "إذا لم يكن لدينا الصواريخ، فإن أمننا القومي سيكون في خطر، خاصة أن نحو 90 في المئة من صادرات إيران تتم عبر البحر".

وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا توجد مياه دولية في منطقة الخليج كما يعتقد الأمريكيون وإنما هو ممر مائي دولي.

وقال علي تنكسيري إن "إيران تواجه حربا هجينة لكنها ستنتصر في النهاية لأن أعداءها يصبحون أكثر عزلة مع مرور الوقت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعلام: صفقة طائرات أوروبية لدولتين خليجيتين تشعل الخلاف في ألمانيا
الحرس الثوري: وجهنا 6 صفعات لأمريكا في الخليج ودمرنا عددا من معداتها العسكرية
سوريا تشجب "العنصرية المتجذرة" لدى أجهزة الأمن الفرنسية
وزارة الخارجية الإيرانية تدعو الحكومة الفرنسية إلى ضبط النفس
الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر "تناقض الليبرالية"
المانيا تكشف سبب عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى
معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط قاعدة سلاح المدرعات
التعاون الإسلامي تدعو لاتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف الشريف
بريطانيا.. منح سلطات جديدة للشرطة لقمع الاحتجاجات
اقتحام واحراق منزل رئيس بلدية في باريس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك