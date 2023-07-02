الحرس الثوري: وجهنا 6 صفعات لأمريكا في الخليج ودمرنا عددا من معداتها العسكرية

قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن طهران وجهت 6 صفعات للأمريكيين في الخليج، حيث تم تدمير عدد من معداتهم العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال تنكسيري إن "بحرية الحرس الثوري قدمت أكثر من 800 شهيد في الدفاع عن الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم "وجهوا ضربة قوية للاستكبار الأمريكي".

وتابع: "شهدت منطقة الخليج توجيه الحرس الثوري 6 صفعات للأمريكيين في الخليج تضمنت تدمير العديد من عتادهم العسكري"، مشيرا إلى أن "الشباب الإيراني يجب أن يدرك هذه الإنجازات".

وأوضح تنكسيري: "إذا لم يكن لدينا الصواريخ، فإن أمننا القومي سيكون في خطر، خاصة أن نحو 90 في المئة من صادرات إيران تتم عبر البحر".

وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا توجد مياه دولية في منطقة الخليج كما يعتقد الأمريكيون وإنما هو ممر مائي دولي.

وقال علي تنكسيري إن "إيران تواجه حربا هجينة لكنها ستنتصر في النهاية لأن أعداءها يصبحون أكثر عزلة مع مرور الوقت".