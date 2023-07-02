وزارة الخارجية الإيرانية تدعو الحكومة الفرنسية إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين، إثر اندلاع أعمال شغب احتجاجا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة.

وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن المعاملة التمييزية للمهاجرين وتجنب قبول وتصحيح السلوك الخاطئ تجاههم من قبل بعض الدول الأوروبية، تسببت في أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين، بما في ذلك في فرنسا.

وأضافت: "على الحكومة الفرنسية إنهاء العنف ضد شعبها، من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي".

وأكد كنعاني أن إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا.