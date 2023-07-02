الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر "تناقض الليبرالية"

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الأحداث التي تشهدها فرنسا، معتبرة أن اللجوء إلى العنف لفض الاحتجاجات في فرنسا يكشف "تناقضات الليبرالية".

وقالت زاخاروفا، اليوم الأحد، عبر منشور على قناتها في "تلغرام"، إن "الدعوات إلى حل عنيف لإنهاء الاحتجاجات في فرنسا تشهد على تناقضات الليبرالية التي لا تتوافق مع الحياة وانهيار التسامح المزعوم".

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بيان نقابات الشرطة الفرنسية التي دعت إلى "مواجهة الأقليات العدوانية بالقوة" وأن "الحل يجب فرضه بالقوة".

وقالت: "هذا كل ما في الأمر. لقد انكشف كل شيء، التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا، الليبرالية تظهر وتبدي تناقضات لا تتوافق مع الحياة".