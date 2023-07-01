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روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني


أفاد مصدر في قيادة مجموعة "الجنوب" في القوات الروسية، أن قوات كييف نفذت محاولة فاشلة لهجوم مضاد بالقرب من قرية بيركوفكا في منطقة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك.

وقال المصدر "أوقفت قوات الإنزال الجوي الروسية العدو في المنطقة الرمادية، بمساعدة الطيران ومدفعية مجموعة القوات الجنوبية خلال النهار ونتيجة لذلك، قتل أكثر من 200 جندي أوكراني ودمرت 5 دبابات و8 ناقلات جنود مدرعة، كما تم إسقاط أكثر من 10 طائرات بدون طيار من طراز "فالكيريا" و"ليليكا-100".

وأضاف أن كييف استخدمت في هجومها خلال اليوم، أكثر من 300 مسلح مدعومين بـ6 دبابات و10 ناقلات جنود مدرعة من لواء المشاة 57 التابع للقوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن قوات كييف تراجعت تحت القصف، تاركة وراءها مقاتلين أوكرانيين مصابين وآليات مدمرة في ساحة المعركة.

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