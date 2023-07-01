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في باكستان.. أساتذة ومحاضرون يطالبون بزيادة الأجور 100%


طالب اتحاد جميع الأساتذة والمحاضرين الباكستانيين الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات بالإعلان عن زيادة في الأجور بنسبة 100% وتعديلات في البدلات لجميع موظفي الحكومة بما في ذلك المعلمين، كما ذكرت صحيفة نيوز الدولية في الميزانية المقبلة.

يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخدمات المرافق في العام الماضي، كما دعت الجمعية إلى اتخاذ خطوات لتقليص التفاوت في الرواتب المدفوعة لفئات مختلفة من موظفي الحكومة.

وصرح رئيس الجمعية البروفيسور منور عباس، أن إيجارات المنازل ارتفعت لدرجة أن المخصصات الممنوحة لموظفي الحكومة لهذا الغرض لا تغطي نفقات إقامتهم، مشيرا الى ان بدل إيجار المنزل الحالي ضئيل للغاية لتأمين غرفة واحدة، مما يجعل من الصعب للغاية على الموظفين توفير سكن معقول لأنفسهم وعائلاتهم.

وسلطت نائبة رئيس اتحاد APPLA رحيمة رحمن الضوء على عدم التوافق الصارخ بين بدل النقل الممنوح للموظفين وتكاليف النقل المتزايدة والتي تُعزى في المقام الأول إلى تضخم أسعار الوقود.

وقالت إن بدل النقل فشل في تغطية النفقات الكبيرة التي تكبدها موظفو الحكومة للتنقل اليومي، وقال الأستاذ جامشيد خان الأمين العام ل‍اتحاد APPLA، إن العلاوة الطبية المقدمة لموظفي الحكومة كانت غير كافية على الإطلاق، وقال إن البدل الطبي الضئيل لا يغطي تكاليف ضرورات الرعاية الصحية الأساسية مثل الإنفاق الشهري على الأدوية.

كما دعا قادة الجمعيات الآخرون، بمن فيهم الدكتور كليم، والبروفيسور طارق بالوش، والبروفيسور رحمت علي، والبروفيسور شاه جهان، والبروفيسور طارق سليم، والبروفيسور فايز محمد، والبروفيسور عبد الرزاق كاكار، والبروفيسور احتشام جول، والبروفيسور محمد صديق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة- تجميد وزيادة بدلات النقل والمساعدات الطبية وإيجار المنزل للموظفين الحكوميين وزيادتها بشكل مناسب.

وأكدوا أن التعديلات المطلوبة كانت ضرورية لمواءمة البدلات مع معدل التضخم الحالي لمساعدة موظفي الحكومة على تلبية النفقات، وفقاً لما ذكرته الأخبار الدولية.

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