أكد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، أن وحدات المجموعة تصدت ومنعت محاولة استطلاع قتالية قامت بها القوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيا.

وأضاف: "تمكن الاستطلاع الجوي التابع للجيش الروسي من اكتشاف محاولة استطلاع قتالية قامت بها مجموعة مسلحة أوكرانية في منطقة نوفودانيلوفكا على اتجاه زابوروجيا، وتم التصدي لها بنيران المدفعية وتراجع العدو بعد تكبده خسائر كبيرة".

ودكت مدافع الهاوتزر الروسية، مجموعة من الآليات والعناصر لقوات العدو في منطقة مالايا توكماتشكا، وفي منطقة شمال جيربيانكا تم بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات تدمير عربة إنقاذ مصفحة للقوات الأوكرانية.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسي من طراز "تور" و"أوسا"، من تدمير 3 مسيرات جوية أوكرانية.

وأشار تشيخوف إلى أن "وحدات مجموعة "شرق"، صدت بنيران المدفعية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنودونتس بمنطقة ماكاروفكا، وتم خلال ذلك تدمير عربة مدرعة والقضاء على العديد من العناصر الاوكرانيين، وخلال السجال المدفعي، تم القضاء على طاقم هاون في منطقة ستراجوفايا".

وقامت مروحيات الجيش الروسي الضاربة، بتدمير تجمعات للقوات الاوكرانية في منطقتي ماكاروفكا ونوفودونتسكي.