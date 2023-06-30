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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن الانتخابات الامريكية: اما رئيس خرف او راعي بقر ديكتاتوري


أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن بلاده تراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكي رئيسا له، وكيف سيتم ذلك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مدفيديف قوله إنه "قرأ باهتمام "في الأيام الأخيرة، الأخبار الواردة من عواصم العالم الأنجلوساكسوني المتعفن حول متابعتهم للأحداث في بلدنا، وسوف يناقشونها مع شركاء ما.. حتى أن بعض الشخصيات تحدثت عن الشقوق التي ظهرت على واجهة روسيا".

وأضاف: "يبدو أنهم نسوا أننا في الآونة الأخيرة تمتعنا بانهيار الآلة السياسية الأمريكية بأكملها، والاستيلاء على مبنى الكابيتول. والآن نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكي الذي طالت معاناته وكيف سيتم ذلك. رجل عجوز متقلب، يعاني من الخرف الحاد، أم راعي بقر شاب بأطوار ديكتاتور ريفي".

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