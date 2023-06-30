بايدن يغادر خلال لقاء تلفزيوني مباشر دون سابق إنذار

أظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب إجرائه لقاء تلفزيونيا، لموقع التصوير دون سابق إنذار أثناء بث مباشر.

وأجرى الرئيس الأمريكي مقابلة مع قناة ( MSNBC)، وفي نهاية المحادثة، شكرت المذيعة بايدن على الزيارة، فقام الأخير من على كرسيه بشكل أحرج فيه المذيعة، وصافحها وغادر الموقع، على الرغم من أن البث المباشر كان لا يزال مستمرا.

وأصبح بايدن، البالغ من العمر الآن 80 عاما، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد باستمرار بأنه غير مؤهل عقليا، بسبب الزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.