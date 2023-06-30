بعد انتهاء موسم الحج.. الآلاف يغادرون مكة المكرمة

شرع عشرات الآلاف من الحجاج المتعجلين، اليوم الجمعة، بمغادرة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج.

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج. وهو أكبر موسم حج منذ أزمة كوفيد-19.

والجمعة، أتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما لاذ آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة، التي بلغت 44 درجة مئوية، الجمعة.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت تحذيرا للحجاج ونصحتهم بحمل المظلات وتجنب أشعة الشمس المباشرة في جميع الأوقات، وشرب الكثير من المياه، بينما تم استقدام الآلاف من العاملين الصحيين، ووزعت مياه ومشروبات مجانية على الحجاج.