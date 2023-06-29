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الرئيس التركي يهدد السويد: سنعلمهم أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر


انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السويد بشدة لسماحها لمتظاهر بإحراق صفحات من نسخة من المصحف، مشددا على أن "إهانة المسلمين ليست حرية فكر".

وقال الرئيس التركي في تصريحات متلفزة، "عاجلا أم آجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر".

وأضاف أردوغان، "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم امس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

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