"الدوما" الروسي يدين إهانة مشاعر المسلمين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

أدان نواب مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" إهانة مشاعر المسلمين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مجلس الدوما في بيان اليوم الخميس، إدانته لهذا التصرف لإهانته مشاعر المسلمين.. ومن المتوقع أن يرسل البيان إلى الرئيس والحكومة في روسيا والأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات ".

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بحرق المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى ".

وكان سويدي متطرف قام تحت حماية السلطات السويدية بحرق المصحف الشريف