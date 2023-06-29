الكويت: حرق المصحف الشريف خطوة استفزازية خطيرة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية، في خطوة استفزازية خطيرة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف، والعمل على وقف هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين، ومحاسبة مرتكبيها.