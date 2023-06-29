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بعد احتضانه القرآن الكريم.. الأزهر يوجه رسالة لبوتين


 

وجه شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، تحية إجلال وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية.

وقال الأزهر في بيان له: "يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام".

ووجه الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى المملكة المغربية، ملكا وشعبا على الموقف المشرف نصرة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، والذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب.

وذكر الأزهر إنه يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم.

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