رئيس بيلا روسيا : لا نخشى مقاتلي فاغنر وسنستفيد من خبرتهم القتالية

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا شيئ يخشاه من مقاتلي "فاغنر"، وأن خبرتهم القتالية ستكون مفيدة للجانب البيلاروسي.

وأضاف لوكاشينكو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "هناك الكثير من الكلام والأحاديث الآن حول مجموعة "فاغنر" ، ولا يفهمون أننا "براغماتيون" حيال هذا أيضا، وإذا جاء قادة المجموعة إلى بيلاروس سنستفيد منهم، لأنهم أصحاب خبرة في القتال".

وتابع :" أن خبرتهم تفيدنا في التعرف على الأسلحة الأكثر فعالية في ساحات القتال، والتكتيتكات وخطط الدفاع والهجوم الأكثر نجاعة"