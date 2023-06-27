إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، خلال الملتقى الدولي الثاني للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا لحقوق الإنسان، إن "اغتيال قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وشدد على أن "هناك وثيقة عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في كل شهر"، متهمًا "الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن جريمتي تفجير وقعتا في صيف عام 1981، أدتا الى اغتيال مسؤولين إيرانيين من قبل زمرة المنافقين الإرهابية".

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا الشهيد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.

ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.