رئيس فاغنر يصل إلى روسيا البيضاء

أفادت وكالة بيلتا البيلاروسية نقلا عن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصل إلى بيلاروسيا.

وقاد الرئيس البيلاروسي وساطة بين القيادة الروسية ورئيس فاغنر، أنهت التمرد وأوقفت زحف عناصر فاغنر نحو موسكو وانسحابهم نحو قواعدهم العسكرية.

وقال لوكاشينكو، إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش روسيا البيضاء.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجن بشأن هذه المسألة.