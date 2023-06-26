الصفحة الدولية

طهران: نرفض الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات


جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، رفض بلاده الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات.

وقال كنعاني في تصريحات صحفية: "علاقاتنا تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية وربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة..مبينا ان إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أو مسيرات لروسيا".

وأضاف، أن "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بشأن ادعاءاتها بهذا الشأن والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك" مشددا على أنه يجب حل الأزمة من خلال طرق سياسية.

وأشار كنعاني، الى أن "العلاقات مع روسيا مبنية على أساس مصالح متقابلة ووفق المواثيق الدولية و ليست علاقاتنا ضد أي جهة أخرى".

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