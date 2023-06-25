الصفحة الدولية

واشنطن حول أزمة "فاغنر": نراقب الدول النووية الكبرى


رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التعليق على التقارير التي تفيد بتواصل واشنطن مع موسكو في ظل التمرد المسلح الذي أعلنته شركة "فاغنر" أمس السبت.

وقال بلينكن في لقاء متلفز بثته قناة NBC: "لن أخوض في تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا، ولكن بالتأكيد نحن نراقب الأوضاع عن كثب في حال ظهور حالات عدم الاستقرار في الدول الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك أسلحة نووية".

وأفادت صحيفة La Repubblica الإيطالية في وقت سابق بأن حلف الناتو خشي من وقوع حادث نووي، في روسيا في ظل التمرد المسلح الذي أعلنته شركة "فاغنر" العسكرية أمس السبت، زعم على إثرها أن جرت اتصالات بين الحلف ووزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد.

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت الموافق الـ 24 من يونيو، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

وفي وقت لاحق أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، يوم السبت، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أول تعليق رسمي صيني على ازمة "فاغنر" في روسيا
واشنطن حول أزمة "فاغنر": نراقب الدول النووية الكبرى
السودان.. الكشف عن تطورات ميدانية جديدة
بوتين يكشف عن "أولويته القصوى" بعد انتهاء أزمة "فاغنر"
أردوغان يتباحث هاتفيا مع بوتين حول التطورات الاخيرة في روسيا
بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا بعد وساطته للاتفاق مع قوات فاغنر
نهاية الأزمة.. بريغوجين يوافق على وقف تحركاته بعد وساطة بيلاروسيا
السعودية تعلن عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد
روسيا.. بريغوجين يوافق على وقف تحركات مسلحي فاغنر
بعد تقدم "فاغنر".. كم تبعد عن العاصمة موسكو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك