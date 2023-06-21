الصفحة الدولية

ترامب يهاجم منافسه الرئيسي ويصفه بـ"الخائن"


هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، منافسه الجمهوري الرئيسي في ترشيح الحزب للرئاسة لعام 2024، بسبب ما وصفه بعدم الولاء.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه "ساعد في انتخابه حاكما للولاية، معتبرا أن "ديسانتيس، كان خائنا عندما أعلن عن ترشحه.. أنا موالٍ كبير".

وأضاف: "بعض الناس هنا في هذه الغرفة يقولون لي سيدي لا تقلق بشأن الولاء، فهذا لا يعني شيئا في السياسة.. دعمته وقاتلت إلى جانبنه، لقد أيدته، وكان الأمر وكأن قنبلة انفجرت".

بداية يونيو الجاري أطلق ديسانتس حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية في أيوا، مقدّماً نفسه على أنّه البديل الأفضل لدونالد ترامب في عام 2024.

دعا ديسانتس إلى أن "يقود البلاد شخص "نشيط"، يمكنه الحكم على مدى "ولايتين"، وذلك من دون أن يسمّي ترامب، خوفاً من المخاطرة بإهانة ناخبي الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاماً".

اختار حاكم فلوريدا إطلاق حملته من ولاية أيوا الصغيرة في وسط البلاد الغربي والتي تعدّ ضرورية لأي منافس على أعلى منصب في الولايات المتحدة.

ناخبو هذه الولاية هم أول من يصوّتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الأمر الذي يعطي زخماً مهمّاً لمن يفوز فيها، في إطار مواجهة المرشح الديمقراطي في عام 2024، والذي من المرجّح جداً أن يكون الرئيس جو بايدن.

التقى حاكم فلوريدا بمؤيديه في كنيسة إنجيلية، ويعكس ذلك نداءً للناخبين المتديّنين والمعروفين بأنّهم محافظون للغاية، الذين تمكّن دونالد ترامب من استقطابهم في عام 2016، بينما يحاول هذا الكاثوليكي الفوز بأصواتهم في إطار حملته لمحاربة ثقافة الـ"ووك" أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.

شعار حملة ديسانتس هو "إعادة العظمة الأميركية"، وهو يستعيد بوضوح شعار حملة دونالد ترامب في العام 2016 "لنُعِد لأميركا عظمتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يهاجم منافسه الرئيسي ويصفه بـ"الخائن"
"الهجوم المضاد".. تعليق أمريكي مثير يخص الخسائر
روسيا تحذر من خطر عودة ظهور "داعش" الارهابي في المغرب العربي وغرب إفريقيا
روسيا: تدمير مستودعات ذخيرة أوكرانية استراتيجية
أحمد السعدون يفوز برئاسة مجلس الأمة الكويتي
برلمان بريطانيا يصوت على إدانة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بتهمة تضليل البرلمان خلال رئاسته للحكومة بشأن كورونا
إيران تكشف تفاصيل مخطط "واسع وخطير" من خلال تشكيل فريق مشترك مع الموساد وجهاز الـ MI6
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
بلينكن لنظيره الصيني: واشنطن ستواصل حماية مصالحها وقيمها
عودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك