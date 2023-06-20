روسيا: تدمير مستودعات ذخيرة أوكرانية استراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.

وذكر بيان للوزارة: "تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة تابعة ل‍لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي الدمار بـ98 مربض مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة، وفق البيان.

وأشارت الوزارة، إلى "اعتراض أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة".