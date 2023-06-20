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أحمد السعدون يفوز برئاسة مجلس الأمة الكويتي


فاز النائب أحمد السعدون، برئاسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بـ"التزكية" بعد انسحاب النائب داوود معرفي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبحسب الوكالة، ترشح النائبان محمد المطير ومرزوق الحبيني لمنصب نائب رئيس "مجلس الأمة".

وغادر أعضاء الحكومة قاعة عبد الله السالم امتثالاً لطلب رئيس السن، حتى لا يتأثر التصويت في انتخاب رئاسة المجلس.

وكان عيسى الكندري وزير شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستقف موقف الحياد خلال التصويت على رئاسة المجلس.

وطالب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دورة المجلس الـ17، أعضاء مجلس الأمة بـ"إعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز".

ودعا أعضاء المجلس إلى "الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي".

وتَعاقَب على رئاسة مجلس الأمة، منذ تأسيسه 9 رؤساء هم: "عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعبد العزيز حمد الصقر، وسعود عبد العزيز عبد الرزاق، وأحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم، ومحمد يوسف العدساني، وأحمد عبد العزيز السعدون، وجاسم محمد الخرافي، فضلًا عن مرزوق الغانم".

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